Слуховые аппараты укрепляют работу мозга
Новое исследование показало, что слуховые аппараты замедляют естественные когнитивные ухудшения в работе мозга. Более того, они укрепляют функционал этого органа.
Ученые из Университета Мельбурна пришли к выводу о том, что ношение слуховых аппаратов замедляет естественный возрастной процесс снижения когнитивной деятельности мозга. У слуховых аппаратов обнаружен потенциал улучшать работу мозга пожилых людей. Само по себе снижение интеллектуальных навыков человека связано с потерей слуха, и с этим сталкивается более 70% людей старше 70 лет. Австралийские ученые оценили использования слуховых аппаратов почти у 100 людей в возрасте от 62 до 82, теряющих слух. Информация собиралась до и через 18 месяцев после начала регулярного ношения слуховых аппаратов.
Выяснилось, что в группе, которая носила слуховые аппараты, отмечалось существенное улучшение способности воспринимать звуковую информацию и повышение качества жизни. У большинства зафиксировали клиническое улучшение стабильности исполнительных функций, то есть способности планировать, организовывать информацию и осуществлять те или иные задачи. У женщин наблюдалось самое значительное улучшение рабочей памяти, которая используется для принятия решений и аргументации.
Австралийские ученые отмечают, что улучшения когнитивных функций у пожилых людей обычно не отмечается. С годами функционал мозга у них естественным образом снижается, и обратить этот процесс вспять не удавалось. Хотя существуют успешные методы лечения потери слуха, нет аналогичных способов, позволяющих затормозить развитие когнитивных ухудшений мозга или старческого слабоумия, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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