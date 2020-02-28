Мужчинам, опасающимся коронавируса, предложили побриться

Бородатый мужчина

Тема коронавируса не сходит с первых полос новостей по всему миру уже не первую неделю. По последним данным, жертвами COVID-2019 стали свыше трех тысяч человек. Эксперты из США дали совет мужчинам, которые не хотят заразиться.

Если вы любитель носить усы и бороду, то от них лучше отказаться в этот период. Так, специалисты Центра по контролю и профилактике болезней (CDC) опубликовали инфографику, согласно которой лишь 12 из 36 типов различных усов и бород подходят для эффективного использования защитных масок. 

Ученые объяснили, что наличие буйной растительности на лице под надетой маской снижает ее эффективность в 20–1000 раз по сравнению с ситуацией, когда защитное средство надето на гладко выбритое лицо.

Эксперты добавили, что самое главное – это то, чтобы волосы на лице не выходили за область, закрываемую респиратором, иначе его защита близка к нулю. Об этом говорится на сайте CDC.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что Всемирная организация здравоохранения похвалила Россию за «агрессивный подход» против коронавируса.
Теги : коронавирус, коронавирус из китая, бритье
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