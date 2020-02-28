В Роспотребнадзоре рассказали, как сдать тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре раскрыли алгоритм действий, которые должен предпринять человек, если он обнаружил у себя симптомы нового типа коронавируса. Чтобы провериться на заражение необходимо пройти соответствующий тест. Сделать это можно в центрах гигиены и эпидемиологии ведомства, поскольку тест-системы поставляют только туда.

В ведомстве подчеркнули, что направление на прохождение теста должен выписывать врач.

"В случае, если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию, ему следует срочно обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы", - сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации провели уже более 33 тысяч тестов на наличие коронавируса.
Последние данные со всего мира показывают, что коронавирусом нового типа заразились уже почти 82 тысячи человек. Жертвами смертельного недуга стали 2,7 тысячи заболевших. Примечательно, что более 30 тысяч человек смогли успешно излечиться от коронавируса. Вспышки COVID-19 наблюдаются по всему миру.
Теги : коронавирус, тест-система, Роспотребнадзор, анализы
Яндекс.Новости Читать в Дзен
В Роспотребнадзоре рассказали, как сдать тест на коронавирус


ВОЗ похвалила Россию за "агрессивный подход" против коронавируса