В Роспотребнадзоре рассказали, как сдать тест на коронавирус
В ведомстве подчеркнули, что направление на прохождение теста должен выписывать врач.
"В случае, если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию, ему следует срочно обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы", - сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации провели уже более 33 тысяч тестов на наличие коронавируса.
Последние данные со всего мира показывают, что коронавирусом нового типа заразились уже почти 82 тысячи человек. Жертвами смертельного недуга стали 2,7 тысячи заболевших. Примечательно, что более 30 тысяч человек смогли успешно излечиться от коронавируса. Вспышки COVID-19 наблюдаются по всему миру.
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