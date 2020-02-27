ВОЗ похвалила Россию за "агрессивный подход" против коронавируса

Меры, принимаемые в России против распространения коронавируса, положительно оценили во Всемирной организации здравоохранения. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус похвалил российских врачей за немедленную реакцию на первые сообщения о заболеваниях, поскольку это позволяет предотвратить масштабные вспышки коронавируса нового типа среди населения. Слова Гебрейсуса привел РБК 27 февраля.Похвалы главы Всемирной организации здравоохранения удостоились и другие страны: Непал, Вьетнам, Бельгия, Индия, Шри-Ланка, Филиппины и Камбоджа. Все эти страны, включая Российскую Федерацию, за последние две недели не сообщили ни об одном заболевшем.Гебрейесус предупредил перечисленные выше страны о том, что никаких гарантий безопасности от проникновения коронавируса не существует. Он напомнил о происходящем в Швеции и Финляндии, где еще несколько дней назад была хорошая эпидемиологическая обстановка, однако сегодня наблюдается ухудшение ситуации.Глава ВОЗ призвал людей готовиться к "глобальной пандемии" коронавируса из-за существенного ухудшения эпидемиологической ситуации в Иране, Южной Корее и Италии.