ВОЗ назвал средний возраст заболевших коронавирусом
Тема коронавируса по-прежнему остается одной из самых актуальных в мировой повестке. Всемирная организация здравоохранения сталкивается со многими вопросами со стороны прессы, и в этот раз ее эксперты ответили на один из самых актуальных.
Итак, люди какой же возрастной категории наиболее остальных подвержены заболеванию COVID-2019? По словам главы экспертной комиссии по реагированию на вирус Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ляня Ваньняня, ни у одной возрастной группы нет иммунитета на коронавирус.
Однако, согласно исследованиям ВОЗ, средний возраст инфицированных составляет 51 год. При этом 77,8% заболевших – это люди в возрасте от 30 до 69 лет, передает информационное агентство ТАСС.
Отметим, что, по последним данным, жертвами COVID-2019 стали 2620 человек, при этом более 25 тысячам удалось выздороветь.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что в Китае создали вакцину против коронавируса. Однако она должна пройти дополнительное тестирование.
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