Как забеременеть с помощью народных методов

Многие семейные пары хотят иметь ребёнка, но не могут по каким-то причинам. Чаще всего это проблемы со здоровьем, которые решаются разными методами. Некоторые предпочитают идти по врачам, проходить обследования, нередко прибегают и к помощи народных рецептов. О последнем пойдёт речь в материале MedikForum.ru.





Причины невозможности забеременеть





Женское бесплодие развивается вследствие нескольких причин: проблемы с овуляцией, повреждение маточных труб, воспаление половых органов, врождённые или приобретённые дефекты матки.





У мужчин бесплодие развивается из-за малой подвижности или вообще неподвижности сперматозоидов, полное отсутствие или недостаточное количество. Приводит к генетическим нарушениям, инфекциям, простатиту. Рубцы, спайки в семявыводящих каналах или их сужение провоцирует нарушение передвижения спермы.





Имеет место быть необъяснимое бесплодие: точные причины не способны определить врачи. Часто невозможность забеременеть объясняется особенностями иммунитета, психологическими факторами.





Психологические методы





Специалисты убеждают, что причиной проблем с беременностью является в том числе неуверенность в себе, настрой на проигрыш. Лучше настроиться твёрдо на беременность, быть уверенными, что всё получится.





Психологи считают, вера помогает бороться со многими проблемами. Мешающие возможности забеременеть болезни реально вылечить. Установки: «У меня не получится, я не смогу забеременеть» искоренить сложнее. Хорошее здоровье гарантирует реальность зачатия. Поэтому не надо зацикливаться психологически на проблеме, стоит избегать стрессов, отпустить ситуацию и заниматься сексом ради удовольствия, а не с постоянной мыслью: надо забеременеть.





Народные методы для беременности





Травы и другие методы помогут забеременеть. Приготовьте отвар спорыша, соединив две ложки травы и два стакана кипятка. После четырех часов настоя нужно принимать средство по половине стакана четыре раза в день. Трёхмесячный курс позволит облегчить зачатие.





Приготовьте отвар красной щетки: ложку измельченных корней высыпьте в стакан кипятка, поместите на водяную баню, выдержите 15 минут, оставьте на 45 минут в тёмном прохладном месте. Напиток принимайте по ложке перед приёмом пищи на протяжении полутора месяцев. Подобный народный метод не рекомендуется принимать параллельно с гормональными лекарствами, растениями с фитоэстрогенами. Желательно проконсультировать с врачом.





Боровая матка тоже эффективное народное средство от бесплодия. Для женщин рекомендуется прием шалфея. Погрузить в кипяток ложку шалфея, оставить так на 15 минут, процедить и принимать настой по четверти стакана три раза в день до приема пищи.





Настой рекомендуется принимать на пятый день после начала менструального цикла. Пить в течение 11 дней, 3 месяца. Если беременность не наступило зачатие, делается перерыв на месяц, затем возобновляется прием. Шалфей не позволит забеременеть мгновенно. Зато наладит гормональный баланс, увеличит рефлекторную функцию матки, усилят половое влечение.