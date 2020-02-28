Правило 5 секунд. Врачи ответили, опасно ли есть быстро поднятую с пола пищу
Существует правило 5 секунд, гласящее, что быстро поднятая после падения на пол пища может употребляться без опасений – бактерии не успевают ее загрязнить. Но так ли это на самом деле?
Как сообщает MedikForum.ru, врачи ответили в журнале Fit for Fun на вопрос, опасно ли есть быстро поднятую после падения на пол пищу. Специалисты утверждают, что правило 5 секунд в этом случае не работает.
«Независимо от того, как быстро вы подбираете продукты, упавшие на пол, они быстро собирают бактерии. Это так, даже если еда поднимается через пять секунд или меньше. Результаты исследований показывают, что на ней аккумулируются микроорганизмы с поверхности, на которую она приземляется», - сообщил врач Ареф Кассообхой.
Исследователями было проверено большое количество продуктов, которые специально ронялись на разных участках пола. Они обнаружили, что правило 5 секунд не действовало ни для одного продукта после падения на пол, хотя степень бактериального загрязнения отличалась для разной пищи. Самым сильным оно было у влажной (например, арбузов). Сухие продукты, такие как кусочек шоколада или орех, собирали на себе минимум бактерий.
Врачи считают, что быстро поднятую после падения на пол пищу есть все равно очень опасно.
«Если вы съедаете падавшие на пол продукты, то подвергаете себя риску проглатывания бактерий: кишечная палочка или сальмонеллы. Оба типа бактерий могут вызывать неприятные симптомы (например, диарею, тошноту), иногда могут быть смертельными», предупреждают эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли через продукты питания передаваться коронавирус.
Оставить комментарий