Правило 5 секунд. Врачи ответили, опасно ли есть быстро поднятую с пола пищу

«Независимо от того, как быстро вы подбираете продукты, упавшие на пол, они быстро собирают бактерии. Это так, даже если еда поднимается через пять секунд или меньше. Результаты исследований показывают, что на ней аккумулируются микроорганизмы с поверхности, на которую она приземляется», - сообщил врач Ареф Кассообхой.

«Если вы съедаете падавшие на пол продукты, то подвергаете себя риску проглатывания бактерий: кишечная палочка или сальмонеллы. Оба типа бактерий могут вызывать неприятные симптомы (например, диарею, тошноту), иногда могут быть смертельными», предупреждают эксперты.