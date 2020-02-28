В России крыс научили определять диагноз у пациентов

крыса

Специалисты из Ростова-на-Дону при помощи грызунов выявляют множество заболеваний. 

Сотрудники Южного федерального университета изобрели так называемую сенсорную систему, в которой ключевую роль играют крысы. 
Система построена на очень тонком обонянии зверьков, благодаря которому они распознают «запах болезни». 

Ростовские ученые утверждают, что грызуны могут распознать онкологические заболевания, сахарный диабет и туберкулез. Для этого достаточно проанализировать их мозговую активность при вдыхании воздуха. 

Эксперты утверждают, что у пациентов отпадает необходимость сдавать кучу различных анализов. Вместо этого достаточно подышать в специальную трубку и диагноз вам поставит крыса.

Как сообщается, подобным образом было обследовано более 4 000 жителей России. У некоторых из них был выявлен рак на ранней стадии.
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