Воспалительные состояния кожи и заболевания кишечника связаны
Согласно обзору, опубликованному в февральском выпуске Международного журнала дерматологии, существует связь между воспалительными состояниями кожи и воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК).
Кевин Фан, доктор медицины, из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, и его коллеги, провели систематический обзор литературы, чтобы определить исследования, оценивающие связь между воспалительными состояниями кожи (hidradenitis suppurativa) и воспалительными заболеваниями кишечника.
Основываясь на шести включенных в обзор исследованиях, ученые наблюдали значительную связь между между двумя состояниями. Когда данные были объединены в мета-анализе, скорректированные величины эффекта показали отношение шансов 2,12. Существовала значительная связь между воспалительными состояниями кожи и болезнью Крона (отношение шансов 2,25) и язвенным колитом (отношение шансов 1,56).
«Наши результаты показывают, что все пациенты с воспалением кожи должны проходить клинический скрининг на наличие симптомов ВЗК, а пациенты с симптомами заболевания должны быть направлены на дальнейшие исследования», - пишут авторы. - Следует отметить, что болезнь Крона и паховое / промежностное воспаление имеют клиническое совпадение, и это необходимо учитывать у любого пациента с тяжелыми воспалительными состояниями».
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