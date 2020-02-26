Кардиолог Осипов назвал симптомы, требующие срочной проверки сердца
Убивающий сердце инфаркт может задолго предупреждать о себе некоторыми симптомами, рассказал кардиолог Евгений Осипов. Он назвал признаки, требующие срочной проверки состояния сердечной мышцы.
Как сообщает MedikForum.ru, проблемы с сердцем могут возникать задолго до начала старения: у мужчин – до 35 лет, у женщин – до 40. В интервью «Российской газете» кандидат медицинских наук, кардиолог Евгений Осипов назвал симптомы, которые могут указывать на опасные нарушения в работе миокарда, и способные проявляться практически в любом возрасте.
Боли за грудиной. Если они возникают при быстрой ходьбе, человеку нужно срочно проверить сердце, поскольку данный симптом - знак уже существующих проблем.
Также опасно игнорировать боли в груди, проявляющиеся при подъеме по лестнице или после спуска с нее, при физических нагрузках.
Кроме того, среди настораживающих симптомов кардиолог выделил
- частые головные боли;
- учащенное сердцебиение или, напротив, замирание;
- повышенное артериальное давление (выше 130 на 90).
«Не стоит дожидаться явного ухудшения состояния и заниматься самолечением - нельзя опираться на опыт соседей или знакомых. Сегодня огромный выбор лекарственных средств в аптеках. То, что подходит одному человеку, может оказаться губительным для другого», - предупредил врач.
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