Кардиолог Осипов назвал симптомы, требующие срочной проверки сердца

частые головные боли;

учащенное сердцебиение или, напротив, замирание;

повышенное артериальное давление (выше 130 на 90).

«Не стоит дожидаться явного ухудшения состояния и заниматься самолечением - нельзя опираться на опыт соседей или знакомых. Сегодня огромный выбор лекарственных средств в аптеках. То, что подходит одному человеку, может оказаться губительным для другого», - предупредил врач.