В Роспотребнадзоре рассказали, что убивает наш иммунитет
Иммунитет – важнейший фактор защиты нашего организма. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 10% людей в мире обладают иммунитетом, защищающих их от всех заболеваний. Однако далеко не все такие счастливчики. Эксперты рассказали, что может подорвать невосприимчивость нашего организма к различным «болячкам».
Специалисты Роспотребнадзора перечислили ряд факторов, которые негативно воздействуют на способность организма защищать себя. Это длительный стресс, голодание или переедание, дефицит витаминов и микроэлементов, вредные привычки (курение и алкоголь), травмы и операции, бесконтрольный прием лекарств, а также загрязнение окружающей среды.
Как определить, что у вас ослаблен иммунитет? Если вы часто болеете, вас часто «посещает» герпес на губах, вы чувствуете постоянную усталость или сонливость, часто повышается температура или возникают головные боли, появляется сыпь на кожи, то, скорее всего, защитные силы организма не справляются.
Для того, чтобы восстановить иммунитет, что особенно актуально ранней весной, то необходимо забыть о вредных привычках, заботиться о своей психике и здоровом сне, а также правильно питаться и заниматься спортом, пишет портал «Здоровье Mail.ru».
Ранее Минздрав РФ назвал неблагоприятные для посещения страны из-за вспышек коронавируса.
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