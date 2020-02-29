Минздрав назвал неблагоприятные для посещения страны
Коронавирус по-прежнему остается одной из самых актуальных тем в прессе последние несколько недель. По последним данным, число заболевших превысило 85 тысяч человек. Минздрав РФ назвал страны, куда россиянам лучше пока не ездить.
Во избежание риска заболевания COVID-19 российские медики порекомендовали воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. Именно в этих странах зафиксирована эпидемия коронавируса, заявили в министерстве здравоохранения РФ.
Кроме этого, в ведомстве посоветовали почаще мыть руки, а также не прикасаться немытыми руками к рукам и слизистым поверхностям тела. Также стоит избегать контактов с простуженными людьми.
Если же вы в последнее время посещали одну из вышеперечисленных стран, и у вас есть признаки простуды, то стоит немедленно обратиться к медикам, передает РИА Новости.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что Папа Римский Франциск уже третий день подряд отменяет официальные мероприятия из-за проблем со здоровьем. Такого не было за все семь лет его правления в Ватикане.
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