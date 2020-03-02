Доктор Мясников назвал бесполезные препараты, которые можно выкинуть из аптечки

По мнению Мясникова, избавиться необходимо от всех витаминных, противовирусных и обезболивающих препаратов. Медик попытался объяснить свою точку зрения. Он утверждает, что в современном мире человек должен получать все необходимые вещества из пищи. Употребляя таблетки, человек сознательно себя "травит", - считает Мясников.Врач призвал хранить в домашней аптечке только бинты, пластырь и марлю. Также можно туда положить и простое обезболивающее, которое не оказывает влияния на печень.