Нужно ли сбривать бороду из-за коронавируса? Ответ врача

"Коронавирус настолько мелкий, что он проникает через кожу. Больше вероятность заболеть, если человек будет ходить без одежды. Борода и усы ? это длинные волосы, а у волос есть защитная функция. Я бы утверждала, что борода и усы ? это защита", - пояснила медик.



"Надо понимать, что за бородой и усами нужен определенный уход. Бороду нужно мыть, причем не просто водой, а шампунями. Если под волосами на лице есть высыпания, то надо использовать специальные средства с антисептиком, которые очищают кожу под бородой. Важно ухаживать за бородой в любых обстоятельствах, в любом сезоне, а не сбривать ее из-за вирусов. Я не скажу, что борода ? это враг. Тут нет ничего такого, что способствовало бы распространению вирусов, тем более коронавируса", - добавила Кохас.