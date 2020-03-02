Богатство витаминов: названы идеальные продукты для начала весны

В конце зимы силы человека на исходе. Восполнить организм можно при помощи грамотного питания. От недостатка витаминов и минералов спасут определённые продукты. Подробнее – в новом материале MedikForum.ru.





Гречневая крупа





Одна из самых полезных круп. В составе 50 витаминов и микроэлементов, позволяющих улучшить пищеварение, укрепить сердечно-сосудистую систему, укрепить сосудистую стенку и кости. Получить максимум пользы можно с помощью правильной варки – не дольше 20 минут. Также можно наставить на йогурте или кефире в течение суток.





Квашеная капуста





У квашеного овоща больше полезных свойств, чем у свежего продукта. При ферментации в капусте образуется молочная кислота и пробиотики, которые поддерживают рост полезной микрофлоры, улучшая иммунную, пищеварительную, эндокринную систему. Богатый на витамин А, кальций, марганец, калий, органические кислоты продукт оказывает антиоксидантную защиту, улучшая состояние кожи, зрения, костей.





Брюссельская капуста, брокколи





За счёт витамина С улучшается работа иммунитета, выработка коллагена. Кожа становится красивее. Также вырабатывается серотонин (гормон счастья).





Гранат





Гранат содержит витамины Р, С, А, группы В, фитонциды, антоцианы, танин, органические соли. Фрукт позволяет поднять уровень гемоглобина, привести в норму кровяное давление, сделать сосуды эластичнее, активизируя иммунную систему. Это делает продукт идеальным для начала весны.





Фейхоа





Лечебный плод богат йодом, почти так же, как морепродукты. Продукт позволяет снизить риск заболеваний щитовидной железы, стимулировать иммунитет, укрепить сердечно-сосудистую систему, разжижать кровь, поддерживать нервную систему.





Авокадо





Все знают о том, что авокадо – суперфуд для здоровья, красоты, молодости. В составе ненасыщенные жирные кислоты, снижающие уровень вредного холестерина, регулирующие и нормализующие обменные процессы. Продукт идеален для концентрации памяти, хорошего насыщения, легкого усвоения витаминов.





Цитрусовые





Богатые витамином С фрукты эффективны при авитаминозе. Цитрусовые положительно сказываются на иммунитете, самочувствии. Главное выбирать свежие и спелые плоды, иначе смысле в потреблении идеального продукта для начала весны не ждите.





Сельдерей, свекла, морковь





Начало весны и конец зимы должны быть максимально простыми в плане выбора продуктов. Идеально подходят фрукты, овощи, крупы. Сок из моркови, сельдерея, свеклы станет идеальным для получения детокса весной. Разнообразьте своё меню свежими овощами и фруктами – тогда эффект не заставит себя ждать.