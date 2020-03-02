Послеобеденный сон снижает артериальное давление - исследование
Короткий послеобеденный сон (15-20 минут) приносит новую энергию для остальной части дня и улучшает настроение. Теперь исследователи обнаружили, что он оказывает положительное влияние на артериальное давление. Послеобеденный сон снижает артериальное давление так же эффективно, как и медикаментозное лечение в низких дозах.
Ученые в больнице общего профиля Асклепиона (Греция) обнаружили в исследовании, что уровень давления людей, практикующих послеобеденный сон, в среднем упал примерно на пять мм рт. Тот же эффект возможно достичь за счет отказа от алкоголя или снижения потребления соли. У здорового взрослого человека артериальное давление составляет от 120 на 80. Слишком высокие значения являются фактором риска для заболеваний сердца, сосудов и преждевременной смерти.
Послеобеденный сон полезен для сердцаКардиолог Манолис Каллистратос, соавтор исследования, сказал:
«Результаты важны, падение давления примерно на 2 мм рт.ст. снижает риск инфарктов и сердечных заболеваний на десять процентов».
Регулярный сон понижает значение от трех до пяти мм рт. Для сравнения: низкодозированные препараты снижают артериальное давление в среднем на пять-семь мм рт.
Как сообщают ученые, исследование является первым, чтобы оценить влияние послеобеденного сна на давление людей, значения которого адекватно контролируются.
Врачи опубликовали свои результаты на 68-й ежегодной научной сессии "Американского колледжа кардиологов".
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