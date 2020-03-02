Почему коронавирус поражают пожилых? Отвечает иммунолог из США Винеет Менахери

«Во время первоначальной вспышки атипичной пневмонии уровень летальности для общего числа случаев составлял 10 процентов, но этот показатель смертности подскочил до 50 процентов у пожилых людей старше 50 лет», - говорит Винеет Менахери, иммунолог из медицинского отделения Университета Техаса, который изучает влияние коронавирусов на стареющая иммунная система.

Причины смерти пожилых людей от коронавируса

"Иммунный ответ меняется в пожилом возрасте, точные механизмы, пока неизвестны", - объясняет Винеет Менахери.

«Когда вы становитесь старше, легкие перестают быть эластичными и упругими, как в молодости. Подобные вещи в сочетании с болезнями имеют тенденцию к потере функции дыхательных путей. Возраст и жизненное положение действительно повлияют на восприимчивость. Вам всего за 40, но если имеются хронические заболевания, вы становитесь более восприимчивы к коронавирусу, гриппу и т.д.», - говорит иммунолог.