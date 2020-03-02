Почему коронавирус поражают пожилых? Отвечает иммунолог из США Винеет Менахери
По предварительным оценкам, уровень смертности от коронавируса, которым поражены десятки тысяч человек, составляет около 2%. Первые данные из Китая показали, что средний возраст составлял 75 лет, а недавнее исследование, опубликованное в "Медицинском журнале Новой Англии", демонстрирует средний возраст умерших - 59 лет.
«Во время первоначальной вспышки атипичной пневмонии уровень летальности для общего числа случаев составлял 10 процентов, но этот показатель смертности подскочил до 50 процентов у пожилых людей старше 50 лет», - говорит Винеет Менахери, иммунолог из медицинского отделения Университета Техаса, который изучает влияние коронавирусов на стареющая иммунная система.
Причины смерти пожилых людей от коронавирусаОни чаще страдают от хронических заболеваний, препятствующих способности организма справляться с болезнями и восстанавливаться после них.
"Иммунный ответ меняется в пожилом возрасте, точные механизмы, пока неизвестны", - объясняет Винеет Менахери.
Его работа с коронавирусом показала, что у старых мышей на ранних стадиях заболевания наблюдается более сильное воспаление, повреждения легких, которое нельзя вылечить.
«Когда вы становитесь старше, легкие перестают быть эластичными и упругими, как в молодости. Подобные вещи в сочетании с болезнями имеют тенденцию к потере функции дыхательных путей. Возраст и жизненное положение действительно повлияют на восприимчивость. Вам всего за 40, но если имеются хронические заболевания, вы становитесь более восприимчивы к коронавирусу, гриппу и т.д.», - говорит иммунолог.
Медикфорум писал, почему нельзя смешивать лекарства от гипертонии и простуды.
Оставить комментарий