Остеоартрит повышает риск ухода из жизни
Британские исследователи связали остеоартрит с риском ухода из жизни. Но хорошая новость в том, что этот риск снижает пешая ходьба.
Жертвы остеоартрита чаще уходят из жизни раньше времени, чем люди, у которых этой болезни нет. К такому выводу пришли исследователи из Keele University. Они наблюдали за здоровьем 10 415 пациентов в возрасте от 50 и старше. Период наблюдений составил 10 лет. Ученых интересовало, является ли наличие остеоартрита фактором риска преждевременной смертности. Было установлено, что жертвы этого заболевания костей уходили из жизни раньше времени чаще, чем не имевшие остеоартрита. На риск преждевременного ухода влияли сердечно-сосудистые болезни, прием нестероидных противовоспалительных средств, ожирение и социально-экономический статус.
Но даже с учетом всех факторов наличие остеоартрита всё равно увеличивало риск преждевременной смерти на 11%. Опубликованное журналом Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Open исследование также показало, что увеличение уровня физической активности уменьшает этот риск до среднестатистических параметров. В частности, для этого жертвам остеоартрита нужно было просто больше ходить пешком. Остеоартрит - наиболее распространенный тип артрита в России, эта болезнь развивается из-за износа суставов. Чаще всего она затрагивает руки, колени, бедра и позвоночник.
Традиционно остеоартрит не считается смертельно опасным заболеванием, но исследование продемонстрировало, что болезнь влечет за собой серьезные последствия. Количество жертв остеоартрита в мире постоянно увеличивается, и многие из них ограничивают физическую подвижность из-за болевых ощущений. Теперь понятно, что этим людям нужно чаще и больше двигаться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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