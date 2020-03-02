Ученые установили связь между курением и позвоночником

И хотя спина может болеть и от чрезмерной нагрузки и, напротив, от сидячей работы, ученые уверены, что на состояние позвоночника непосредственно влияет злоупотребление вредными привычками – в частности, курение. Об этом говорят результаты наблюдений.Эксперты установили, что под воздействием табачного дыма межпозвоночные диски теряют вещества, обеспечивающие им гибкость и упругость.Последствия пагубной привычки для позвоночника могут быть самые серьезные – вплоть до развития грыжи. Кроме того, у курильщиков наблюдаются проблемы с регенерацией костной ткани.