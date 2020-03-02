Ученые установили связь между курением и позвоночником
Американские специалисты сделали открытие, согласно которому боли в спине у людей могут быть связаны с привычкой курить. По мнению медиков, употребление табака может отрицательно влиять на состояние межпозвоночных дисков.
И хотя спина может болеть и от чрезмерной нагрузки и, напротив, от сидячей работы, ученые уверены, что на состояние позвоночника непосредственно влияет злоупотребление вредными привычками – в частности, курение. Об этом говорят результаты наблюдений.
Эксперты установили, что под воздействием табачного дыма межпозвоночные диски теряют вещества, обеспечивающие им гибкость и упругость.
Последствия пагубной привычки для позвоночника могут быть самые серьезные – вплоть до развития грыжи. Кроме того, у курильщиков наблюдаются проблемы с регенерацией костной ткани.
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