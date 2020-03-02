Ученые: на потенцию мужчины влияет ширина шага

Японские ученые увидели связь между тем, насколько широкий у мужчины шаг при ходьбе и его половой активностью. В качестве доказательства у японцев выступили статистические данные.Эксперты провели исследование среди мужчин, имевших проблемы с потенцией. Ученые оценили все возможные факторы, которые могли привести к данной проблеме и сделали неожиданное открытие. Оказывается, у мужчин в возрасте от 35 лет, которые столкнулись с бессилием в постели, была небольшая длина шага.