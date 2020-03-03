Употребление коровьего молока оказалось опасным для женщин
Коровье молоко считается источником полезных веществ и не воспринимается в качестве угрозы. Но последние результаты исследований американских ученых заставляют женщин пересмотреть своё отношение к этому напитку. Исследователи обнаружили, что употребление коровьего молока повышает риск возникновения рака молочных желез.
По статистике, большинство женщин, заболевших раком молочной железы, выпивали по несколько стаканов коровьего молока в день. Ученые рассчитали, что один стакан этого напитка в день увеличивает риск развития рака молочной железы на 30%. Объяснение оказалось очень простым. Дело в том, что коровье молоко содержит гормоны животного происхождения, которые в больших количествах приводят к развитию новообразований.
Примечательно, что для мужчин такие гормоны полностью безвредны. Наименьший риск заболеть раком молочной железы наблюдается у женщин-веганов из-за того, что они сознательно отказываются употреблять пищу животного происхождения.
Оставить комментарий