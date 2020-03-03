Опубликован список продуктов, улучшающих настроение

Жирная рыба привлекла внимание исследователей богатым набором веществ, которые облегчают депрессию. Более того, регулярное употребление рыбы способствует выработке дофамина и серотонина. Яйца, орехи и бобы были включены в список из-за содержания аминокислот. Благодаря триптофану, который содержится в этих продуктах, организм человека может поддерживать баланс серотонина.Брокколи и шпинат содержат фолиевую кислоту, которая необходима для здорового сна. Исследователи отмечают, что перечисленные продукты могут лишь незначительно улучшить настроение в течение небольшого периода. При симптомах затяжной депрессии необходимо обращаться к врачу.