О каких проблемах организма может говорить сухая кожа на локтях

Однако сухость кожи на локтях может быть причиной и других, более серьезных заболеваний, например, пищевой аллергии, атопического дерматита и вазомоторного ринита. К этим недугам могут привести эндокринные изменения в организме, которые часто провоцируются употреблением гормональных препаратов, возрастными изменениями или врожденными особенностями. Порой сухость кожи на локтях может означать обычную нехватку витаминов.Ирина Скорогудаева советует обращаться к специалисту, если вместе с сухостью локтей наблюдается растрескивание, шелушение и пигментация.