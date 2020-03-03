О каких проблемах организма может говорить сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях - это признак того, что в организме человека что-то идет не так, поскольку кожа должна быть одинаково увлажнена на всех участках тела. Об этом рассказала дерматолог Ирина Скорогудаева. По ее словам, наиболее частая причина сухости кожи на локтях - избыточное разрастание рогового слоя эпидермиса - гиперкератоза. Этот симптом наблюдается у тех, кто долгое время сидит за столом.
Однако сухость кожи на локтях может быть причиной и других, более серьезных заболеваний, например, пищевой аллергии, атопического дерматита и вазомоторного ринита. К этим недугам могут привести эндокринные изменения в организме, которые часто провоцируются употреблением гормональных препаратов, возрастными изменениями или врожденными особенностями. Порой сухость кожи на локтях может означать обычную нехватку витаминов.
Ирина Скорогудаева советует обращаться к специалисту, если вместе с сухостью локтей наблюдается растрескивание, шелушение и пигментация.
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