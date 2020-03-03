Потеря супруга может ускорить развитие проблем с мозгом

«Наличие связи между потерей супруга и формированием амилоидных бляшек было доказано. Соответственно, можно сделать вывод, что вдовы и вдовцы имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера», - рассказывает автор исследования доктор Нэнси Донован, глава отделения гериатрической психиатрии в Клинике «Бригхэм и женщины» в Бостоне.

Исследование продемонстрировало, что когда муж или жена умирает, острота ума вдовы или вдовца снижается. Кроме того, у потерявших любимого обнаружили повышенное содержание бета-амилоидных бляшек, являющихся признаком болезни Альцгеймера.По сравнению с теми, чьи супруги живы, овдовевшие люди в три раза быстрее сталкиваются со снижением остроты ума.Донован отмечает, что пока что не ясны механизмы, провоцирующие соответствующие изменения в мозгу вдовцов.