Три чистки зубов в день защитят от диабета
Привычка чистить зубы три раза в день может защитить человека от диабета. Увеличение обычного количества чисток с двух до трех в сутки снижает риск метаболического расстройства на 14%.
Все мы не раз слышали совет о том, что чистить зубы нужно дважды в день. Однако исследование в области гигиены полости рта 190 000 жителей Южной Кореи показало, что это количество можно увеличить до трех раз. В течение 10 лет 16% участников этого наблюдения столкнулись с диабетом, и примерно такое же их количество имели болезни десен. Если люди моложе 51 чистили зубы не дважды, а трижды в день, то риск диабета в их случае снижался на 14%.
Исследователи подчеркивают, что воспалительные процессы играют важнейшую роль в деле развития диабета, от которого только в России к 2025 году будет страдать более 10 млн человек. Заболевания десен связаны со многими нарушениями здоровья, включая инсульты и болезни сердца, но причина связи не очень ясна. Результаты исследования ученых из Госпиталя Сеула опубликованы журналом Diabetologia. В целом, имевшие болезни периодонта люди на 9% чаще сталкивались с диабетом.
У тех, кто потерял не менее 15 зубов, риск развития диабета увеличился на 21%. Авторы исследования учли и другие факторы риска, но чистка зубов трижды в день уменьшала вероятность развития диабета в этой категории лиц на 8%. Чем чаще чистили зубы люди, тем реже сталкивались с диабетом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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