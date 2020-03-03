Жирное молоко не вредно для детей
Не существует убедительных научных доказательств того, что жирное молоко вредно для здоровья ребенка. А значит, рекомендации по ограничению его употребления стоит отменить.
В США рекомендуется детям перестать употреблять жирное молоко после двух лет. Метаанализ 29 ранее проведенных научных исследований по поводу роли молока и молочных продуктов при развитии детского ожирения показал, что убедительных доказательств его влияния на появление лишнего веса у ребенка нет. Данный метаанализ проводился исследователями из австралийского Edith Cowan University. Они напоминают, что молоко и молочные продукты - важный источник кальция и жира для детей. Также молоко обеспечивает важнейшие нутриенты вроде белка, йода, рибофлавина и витамина В12.
Если ребёнок растёт нормально, то, по существующим рекомендациям, с двух лет родители должны переводить его на молоко с низким процентом жирности для того, чтобы защитить от ожирения и сердечно-сосудистых болезней. В Великобритании обезжиренное молоко рекомендуют давать детям с 5 лет. Сердечно-сосудистые болезни это убийцы номер один населения всей планеты. В прошлом году было предсказано, что количество детей с ожирением в мире увеличится с нынешних 150 млн до 250 млн человек к 2030 году.
Опубликованная журналом Advances in Nutrition исследование показало, что жирное молоко и молочные продукты не связаны с набором веса, ожирением или другими факторами риска сердечно-сосудистых болезней. В декабре прошлого года был опубликован схожий анализ, показавший, что употреблявшие жирное коровье молоко дети вообще были реже склонны к ожирению по сравнению с теми, кто получал обезжиренные версии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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