Празднование Масленицы в Краснодаре закончилось отравлением

Из 22 человек, попавших в больницу, 21 ребенок.Совсем не празднично закончилось для 22 жителей столицы Кубани празднование Масленицы. Они попали в медицинское учреждение с пищевым отравлением.Все пострадавшие находились в минувшее воскресенье в одном из микрорайонов города. Там они покупали еду, пили разливные напитки. Из 22 пострадавших, 21 ребенок, сообщила служба по связям с общественностью отдела Роспотребнадзора.Медики им поставили диагноз «кишечная инфекция». На данный момент проводится сбор проб еды и воды с места мероприятия.Жители микрорайона предположили, что им стало плохо после блинов, которые бесплатно раздавали на праздновании Масленицы.“Была дочь на празднике с подругой, попробовала кусочек. Через два часа обе с рвотой!! Дети из разных семей одно и тоже ели - только блины. И они не одни”, - написала в соцсетях пострадавшая Нелли Тараненко.“Лежим в детской больнице в коридоре. Я сижу на стуле ночь без сна, так как нет мест. Все приехали из Губернского! И у всех отравление блинами!!! Тот, кто смеётся и говорит, что на халяву поели, Дай Бог вам с таким не столкнуться!” – возмущается попавшая в больницу Рената Кудашева.Следователи, в свою очередь, проводят все необходимые проверки. Когда виновных установят, им может быть предъявлено обвинение по статье “Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”. Если вина будет доказана, то им грозит до двух лет тюрьмы или крупный штраф.