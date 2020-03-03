Пользователи Сети поделились необычным способом успокоить плачущего ребенка

OMG SOMEBODY POSTED THIS ON FACEBOOK THIS IS SO ADORABLE ? pic.twitter.com/JnOpsslMlz — Pogpung? (@_ukae) February 28, 2020

«Чимин вообще хорошо известен тем, что его голос успокаивает детей. Я делала все то же самое и включала эту песню для моей сестры», - пишет женщина под ником Simmi.