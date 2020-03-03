Пользователи Сети поделились необычным способом успокоить плачущего ребенка
У каждой мамы есть свой секрет, как успокоить плачущее дитя. Однако пользователи Сети нашли практически универсальный способ прекратить плач малыша.
Как выяснилось, в этом людям по всему миру помогает песня южнокорейского музыканта Чимина. Сначала пользователь соцсети Twitter под ником Pogpung поделился видеороликом, на котором отец успокаивает плачущего ребенка под именно эту композицию. Удивительно, но разрывающийся от слез малыш начинает успокаиваться, как только слышит песню Чимина.
OMG SOMEBODY POSTED THIS ON FACEBOOK THIS IS SO ADORABLE ? pic.twitter.com/JnOpsslMlz— Pogpung? (@_ukae) February 28, 2020
Другие пользователи отметили, что им также помог этот метод, пишет портал «Лента.ру».
«Чимин вообще хорошо известен тем, что его голос успокаивает детей. Я делала все то же самое и включала эту песню для моей сестры», - пишет женщина под ником Simmi.
Некоторые также поделились, что композиция южнокорейского исполнителя помогает успокоить не только детей, но и собак.
Никто пока не может объяснить феномен голоса Чимина, почему он так благотворно действует на детей и животных.
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