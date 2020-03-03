Ранние симптомы рака толстой кишки
Рак толстой кишки часто развивается незамеченным на протяжении многих лет, вызывает жалобы слишком поздно, поэтому важна регулярная профилактика.
Рак ободочной и прямой кишки является коварным заболеванием - в большинстве случаев опухоль в кишечнике секретно растет в течение длительного времени, не вызывает никаких симптомов. Когда болезнь, наконец, проявляется болью в животе или кровью в стуле, она уже значительно прогрессирует.
Симптомы рака толстой кишкиПрофессор доктор Томас Фрилинг, терапевт, гастроэнтеролог и директор медицинской клиники II в клинике Гелиос в Крефельде (Германия), советует обращать внимание на любые изменения стула, длящиеся несколько недель. Если у вас запор или понос в течение длительного времени.
«Изменения могут повлиять на частоту испражнений или их последовательность», - говорит Фрилинг.
Предупреждающий знак: кровь в стулеПри обнаружении крови в кале, необходимо обратиться к врачу. Постоянные боли в животе - еще одна причина посетить гастроэнтеролога.
Если вы внезапно испытывает вздутие живота или запор - это относительная норма. Главный фактор - длительность симптомов.
Если вы обнаружите кровь в своем стуле, вам не нужно паниковать, это могут быть безвредные причины (гемморой, анальные трещины и т.д.). Но эти заболевания, также должны своевременно лечиться.
Рак толстой кишки медленно развивается из полиповРак развивается из мутированных клеток. В организме есть ряд механизмов, которые гарантируют, что подобные клетки прекращают делиться и погибают. Если эти механизмы не работают, опухоль развивается.
«На это уходит годы или десятилетия», - говорит Фрилинг.Полипы развиваются в слизистой оболочке, перерастая в злокачественную опухоль. Их легко увидеть с помощью колоноскопии, можно сразу же удалить, пока они не переросли в рак толстой кишки.
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