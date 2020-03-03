Ранние симптомы рака толстой кишки

Симптомы рака толстой кишки

«Изменения могут повлиять на частоту испражнений или их последовательность», - говорит Фрилинг.

Предупреждающий знак: кровь в стуле

Рак толстой кишки медленно развивается из полипов

«На это уходит годы или десятилетия», - говорит Фрилинг.