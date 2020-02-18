Ранние признаки рака толстой кишки
Рак толстой кишки является одним из самых распространенных видов рака во всем мире. Заболевание часто распознается слишком поздно - признаки и симптомы игнорируются. Первоначально доброкачественные образования слизистой оболочки, известные как полипы, могут привести к опухолям в различных местах кишечника. Эти предшественники часто появляются примерно за 10-15 лет до развития рака толстой кишки.
Врачи могут идентифицировать полипы во время скрининга рака толстой кишки с помощью колоноскопии (колоноскопии) и часто удаляют их в качестве меры предосторожности. Принадлежите ли вы к группе риска по колоректальному раку, и должны ли принять профилактические меры.
Признаки, которые говорят о необходимости обследования
Больше 50 летРиск увеличивается с возрастом. По данным Института Роберта Коха, средний возраст заболевания составляет 69 лет для мужчин и 75 лет для женщин.
Вы заметили кровь в стулеКогда-нибудь была кровь в стуле? Это сигнал тревоги, может указывать на серьезное заболевание.
Полипы в анамнезеОни могут увеличить риск рака толстой кишки. Если такие доброкачественные новообразования уже были удалены, врач должен проконтролировать работу кишечника.
"Регулярная профилактика и последующее наблюдение важны для выявления и лечения рецидивирующих полипов на ранней стадии", - пишет издание Focus.
НаследственностьЕсли кто-то в семье имеет и имел рак толстой кишки, вы более подвержены риску.
Язвенный колит и болезнь КронаЭти заболевания увеличивают риск. Если есть хроническое воспаление кишечника, следует регулярно проходить обследования.
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