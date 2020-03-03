Роспотребнадзор перечислил заболевания офисных работников

Роспотребнадзор перечислил заболевания офисных работников

Самым распространенным недугом среди офисных сотрудников является так называемый синдром сухого глаза, возникающий в результате длительной работы за компьютером.

Эксперты рекомендуют располагать монитор своего компьютера на расстоянии 45 сантиметров от глаз и дальше. Экран при этом рекомендуется направлять в сторону окна. Важно регулярно делать перерывы в работе и давать глазам отдыхать. Кроме того, во время отдыха можно сделать специальную гимнастику для глаз.

Как выяснилось, еще одним распространенным недугом является синдром запястного канала. Он характеризуется онемением или ломотой в ладони, которая возникает от необходимости держать компьютерную мышь.

Кроме того, офисные работники нередко страдают от нервно-психических расстройств, проблем с сердцем. 
Теги : офисные работники, офисная работа, офисные болезни, Роспотребнадзор
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