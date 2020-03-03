Роспотребнадзор перечислил заболевания офисных работников

Эксперты рекомендуют располагать монитор своего компьютера на расстоянии 45 сантиметров от глаз и дальше. Экран при этом рекомендуется направлять в сторону окна. Важно регулярно делать перерывы в работе и давать глазам отдыхать. Кроме того, во время отдыха можно сделать специальную гимнастику для глаз.Как выяснилось, еще одним распространенным недугом является синдром запястного канала. Он характеризуется онемением или ломотой в ладони, которая возникает от необходимости держать компьютерную мышь.Кроме того, офисные работники нередко страдают от нервно-психических расстройств, проблем с сердцем.