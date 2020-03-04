Неспособность видеть краем глаза может оказаться симптомом рака мозга
Возникающие проблемы зрения могут оказаться предупреждающими сигналами о развитии рака мозга – в частности, одним из его симптомов является неспособность видеть краем глаза.
Как сообщает MedikForum.ru, британские специалисты из Cancer Research UK рассказали изданию Express о том, что потеря способности видеть уголком глаза может оказаться симптомом рака мозга.
Раковая опухоль головного мозга возникает в результате неконтролируемого роста клеток головного мозга. Согласно исследованию рака в Великобритании, симптомы могут развиваться постепенно в течение нескольких месяцев или даже лет, если опухоль растет медленно.
По словам ученых, симптомы рака головного мозга варьируются в зависимости от того, какая часть органа оказалась поражена злокачественным процессом.
«Один из предупреждающих признаков, на которые стоит обратить внимание, - это неспособность видеть краем глаза», - заявили эксперты из Cancer Research UK.
Они добавили, что потеря способности видеть краем глаза может приводить к столкновению с автомобилями (если человек за рулем) или предметами с левой или правой стороны. Также можно заметить, что зрение ухудшается, несмотря на ношение очков, либо что оно ухудшается и восстанавливается попеременно.
Другие связанные с проблемами зрения симптомы рака мозга включают в себя затуманенную видимость, плавающие фигуры.
«Следует обязательно обратиться к врачу, если у вас есть такие симптомы, особенно при наличии головной боли, отличающейся от той, которую вы обычно испытываете», - дали совет онкологи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы ранние симптомы рака легких.
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