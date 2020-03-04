Неспособность видеть краем глаза может оказаться симптомом рака мозга

«Один из предупреждающих признаков, на которые стоит обратить внимание, - это неспособность видеть краем глаза», - заявили эксперты из Cancer Research UK.

«Следует обязательно обратиться к врачу, если у вас есть такие симптомы, особенно при наличии головной боли, отличающейся от той, которую вы обычно испытываете», - дали совет онкологи.