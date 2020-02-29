Онкологи назвали ранние симптомы рака легких
Если в последнее время вы страдаете от грудного кашля, проверьте, нет ли в нем мокроты. Онкологи из Британского фонда легких назвали ранние симптомы рака легких, призвав быть особенно внимательными к изменениям в организме курильщиков.
Как сообщает MedikForum.ru, рак легких нередко не проявляется на ранней стадии очевидными симптомами, пока опухоль не станет достаточно большой. Одним из его ранних сигналов является обнаружение крови в слизи, мокроте.
«При появлении во время кашля слизи или мокроты с кровью, будь это в салфетке или раковине, необходимо немедленно обратиться к врачу. Еще одним симптомом заболевания легких является ощущение удушья», - предупредили онкологи в публикации издания Express.
Также медики назвали другие ранние симптомы рака легких:
- боль в груди,
- чувство усталости,
- потеря аппетита,
- не специальное похудение,
- изменение голоса.
«До 90% случаев рака легких происходит у людей, которые курят. Риск заболеть возрастает с увеличением количества выкуриваемых сигарет и количества курящих лет. Пассивное курение также является фактором развития болезни», - напомнили эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах рака органов пищеварения.
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