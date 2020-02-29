Онкологи назвали ранние симптомы рака легких

кашель

Если в последнее время вы страдаете от грудного кашля, проверьте, нет ли в нем мокроты. Онкологи из Британского фонда легких назвали ранние симптомы рака легких, призвав быть особенно внимательными к изменениям в организме курильщиков.

Как сообщает MedikForum.ru, рак легких нередко не проявляется на ранней стадии очевидными симптомами, пока опухоль не станет достаточно большой. Одним из его ранних сигналов является обнаружение крови в слизи, мокроте.

«При появлении во время кашля слизи или мокроты с кровью, будь это в салфетке или раковине, необходимо немедленно обратиться к врачу. Еще одним симптомом заболевания легких является ощущение удушья», - предупредили онкологи в публикации издания Express.

Также медики назвали другие ранние симптомы рака легких:
  • боль в груди,
  • чувство усталости,
  • потеря аппетита,
  • не специальное похудение,
  • изменение голоса.
Все эти симптомы, указанные Британским фондом легких, могут быть связаны не обязательно с онкозаболеванием, - возможна и менее серьезная проблема. В любом случае они означают необходимость проверки у врача. Если она поможет обнаружить рак, ранний диагноз улучшит шансы на выживание.

«До 90% случаев рака легких происходит у людей, которые курят. Риск заболеть возрастает с увеличением количества выкуриваемых сигарет и количества курящих лет. Пассивное курение также является фактором развития болезни», - напомнили эксперты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах рака органов пищеварения.
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Онкологи назвали ранние симптомы рака легких


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