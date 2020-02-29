Онкологи назвали ранние симптомы рака легких

«При появлении во время кашля слизи или мокроты с кровью, будь это в салфетке или раковине, необходимо немедленно обратиться к врачу. Еще одним симптомом заболевания легких является ощущение удушья», - предупредили онкологи в публикации издания Express

боль в груди,

чувство усталости,

потеря аппетита,

не специальное похудение,

изменение голоса.

«До 90% случаев рака легких происходит у людей, которые курят. Риск заболеть возрастает с увеличением количества выкуриваемых сигарет и количества курящих лет. Пассивное курение также является фактором развития болезни», - напомнили эксперты.