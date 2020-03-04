Сливочное масло оказалось полезным. В небольших количествах

Жиры в масле содержат омега-3 и омега-6, которые препятствуют появлению холестериновых бляшек, а также укрепляют сердечно-сосудистую систему. Благодаря витамину К организм увеличивает усвоение минералов и укрепляет кости. Сливочное масло может защитить от развития катаракты и дегенеративного артрита из-за содержания в нем фактора Вульцена.