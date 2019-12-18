Врач назвала категории людей, которым нужно отказаться от сливочного масла
После того, как эксперты «Росконтроля» озвучили результаты проверки качества сливочного масла, врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что существуют категории людей, которым нужно отказаться от сливочного масла.
Сливочное масло является одним из самых востребованных у россиян продуктов, но некоторым нашим соотечественникам этот продукт категорически противопоказан, - сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, от употребления сливочного масла следует чаще отказываться прежде всего людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, сливочное масло должно быть исключено из рациона людей со следующими нарушениями:
- повышенный уровень холестерина,
- атеросклероз,
- острый панкреатит,
- камни в желчном пузыре,
- лишний вес.
Диетолог добавила, что «сливочное масло - это чемпион среди продуктов по содержанию витаминов группы А и D, и в зимний период, когда мало солнца и наши кости слабеют, масло компенсирует дефицит этих микроэлементов». Употребление этого продукта улучшает зрение, обновляет иммунную систему, кожу, ногти, волосяной покров, сообщила специалист.
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