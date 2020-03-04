Найден самый легкий способ снизить тягу к курению
Исследователи из Университета Питтсбурга обнаружили способ существенно снизить тягу к курению сигарет. Ученые установили, что аромат сигаретного дыма становится настоящим испытанием для тех, кто пытается бросить курить. Именно почувствовав сигаретный дым большинство курильщиков не выдерживают и вновь начинают курить.
Американские ученые нашли способ обойти эту проблему. Они провели исследование, чтобы определить, как приятные запахи влияют на курильщиков. Оказалось, что воздействие приятных запахов на 20% сокращает тягу к сигаретам. Специалисты рекомендуют бросающим курить носить с собой флаконы с ароматными жидкостями или другие ароматические предметы.
Оставить комментарий