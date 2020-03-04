Апельсиновый сок может стать средством борьбы с ожирением

«Мы также обнаружили, что использование нобилетина актуально для уже имеющегося ожирения. Мышам, у которых уже развилось ожирение, мы начала давать нобилетин. В результаты неприятные симптомы пропали, даже обнаружилась регрессия в образовании бляшек в артериях», - рассказывает профессор Мюррэй Хафф, занимающийся исследованием нобилетина более десяти лет.

Именно такой эффект обнаружили исследователи из Школы медицины и стоматологии им. Шулиха. В ответе за этот прекрасный эффект нобилетин – молекула, присутствующая в сладких апельсинах и мандаринах.В рамках исследования ученые посадили мышей на диету с высоким содержанием жиров и холестерина. Дополнительно одной группе давался нобилетин. У последних наблюдался значительно меньший вес, сниженные уровни резистентности к инсулину и количество жиров в крови по сравнению с контрольной группой, не получавшей молекулу.Следующий шаг ученых – выполнить исследование на людях, чтобы понять, возможен ли такой же позитивный эффект.