У больных артритом часто диагностируется депрессия
Исследование показало, что у 1 из 3 взрослых с артритом в есть анамнезе депрессия, а у 1 из 6 наблюдается «частое психическое расстройство». Всему виной - изнуряющая каждодневная боль.
«Многие люди, страдающие артритом, испытывают сильную боль в суставах, и это очень изнурительно в их жизни», - объясняет Камиль Барбур, один из авторов доклада и эпидемиолог из Центров по контролю и профилактике заболеваний. - Ограничение социального участия, ограничение досуга, физической активности - это огорчает, влияет на ваше психическое здоровье и приводит к депрессии, ведь человек чувствует постоянную боль и невозможность жить так , как он привык».
Справиться с артритом и депрессиейПо словам ученых, повышение физической активности - одно из решений, которое может уменьшить бремя депрессии, тревоги и других психических расстройств, связанных с артритом. Врачи из США рекомендует образовательные программы по самоконтролю людей с артритом и хронической болью - от соответствующих упражнений до надлежащего использования лекарств.
Авторы исследования рекомендуют проводить регулярные обследования психического здоровья у пациентов с артритом и, при необходимости, направлять их к психологам и психотерапевтам. Исследователи предполагают, что в будущем использование телемедицины может расширить доступ к медицинской помощи в областях, где непосредственная помощь ограничена.
Признаки депрессииСимптомы депрессии включают чувство тревоги, страхи, фобии, усталость, слабость, трудности с концентрацией внимания, ощущение безнадежности, потерю интереса к хобби и любимым занятиям.
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