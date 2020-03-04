У больных артритом часто диагностируется депрессия

У больных артритом часто диагностируется депрессия

Исследование показало, что у 1 из 3 взрослых с артритом в есть анамнезе депрессия, а у 1 из 6 наблюдается «частое психическое расстройство». Всему виной - изнуряющая каждодневная боль.

«Многие люди, страдающие артритом, испытывают сильную боль в суставах, и это очень изнурительно в их жизни», - объясняет Камиль Барбур, один из авторов доклада и эпидемиолог из Центров по контролю и профилактике заболеваний. - Ограничение социального участия, ограничение досуга, физической активности - это огорчает, влияет на ваше психическое здоровье и приводит к депрессии, ведь  человек чувствует постоянную боль и невозможность жить так , как он привык».

Справиться с артритом и депрессией

По словам ученых, повышение физической активности - одно из решений, которое может уменьшить бремя депрессии, тревоги и других психических расстройств, связанных с артритом. Врачи из США рекомендует образовательные программы по самоконтролю  людей с артритом и хронической болью - от соответствующих упражнений до надлежащего использования лекарств.
Авторы исследования рекомендуют проводить регулярные обследования психического здоровья у пациентов с артритом и, при необходимости, направлять их к психологам и психотерапевтам. Исследователи предполагают, что в будущем использование телемедицины может расширить доступ к медицинской помощи в областях, где непосредственная помощь ограничена.

Признаки депрессии

Симптомы депрессии включают чувство тревоги, страхи, фобии, усталость, слабость, трудности с концентрацией внимания, ощущение безнадежности, потерю интереса к хобби и любимым занятиям.

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Теги : артрит, депрессия
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