Производитель мясных деликатесов был привлечён к ответственности в Ставропольском крае
МедикФорум стало известно, что пятигорский производитель «Мясные Деликатесы Сариевские» нарушал обязательные требования Технического регламента.
В апреле прошлого года региональное Управление Россельхознадзора провело внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Мясные Деликатесы Сариевские». Данное предприятие осуществляет деятельность по производству продукции из мяса убойных животных в Пятигорске на Ставрополье.
В ходе этой проверки установлено, что в морозильных камерах хранилось семь ящиков колбасных изделий общей массой 55 кг без сопроводительной информации об условиях хранения и сроках годности.
Помимо этого, специалистами выявлены нарушения санитарных требований: в умывальнике в производственных помещениях отсутствовали устройства для вытирания и (или) сушки рук. Всё это говорит о нарушениях требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза.
В июле прошлого года ООО «Мясные Деликатесы Сариевские» постановлением Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике признано виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов и обязательных требований к продукции». Организации назначен штраф в размере 100000 рублей.
Как сообщили в пресс-службе Управления, к ним 17 февраля поступило постановление мирового судьи участка №5 города Пятигорска Ставропольского края.
Мировой суд привлёк к ответственности директора организации производителя и назначил штраф за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Ранее МедикФорум сообщал, что в замороженных грудках цыплёнка на Ставрополье обнаружены антибиотики.
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