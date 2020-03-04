Излишки висцерального жира могут повреждать мозг

Ожирение
Чрезмерное скопление жира в области талии, так называемый висцеральный жир, может повреждать мозг посредством воздействия на иммунные клетки, которые в итоге обращаются против организма, провоцируя воспаление.

Ученые Медицинского колледжа Джорджии впервые продемонстрировали, что висцеральный жир предлагает более простой доступ провоспалительному белку интерлейкину-1 бета.

«Мы определили специфический сигнал, который генерируется в висцеральном жире, высвобождается в кровь, проникая затем через гематоэнцефалический барьер в мозг, где он активирует микроглию и ухудшает состояние мозга», - рассказывает доктор Алексис М. Странахэн, нейробиолог из отдела неврологии и регенеративной медицины Медицинского колледжа Джорджии при Университете Августы.


Мозг чаще всего игнорирует интерлейкин-1 бета, но Странахэн с коллегами обнаружил, что висцеральный жир генерирует высокий уровень сигнала на постоянной основе, что активирует защитную микроглию, иммунные клетки мозга.

В результате возникает воспаление, что еще больше усиливает иммунный ответ, создавая замкнутый круг. Белок NLRP3 является основным компонентом воспалительного комплекса в жире, и именно он способствует выработке и высвобождению интерлейкина-1 бета.
Теги : ожирение, мозг
Яндекс.Новости Читать в Дзен
4 продукта, которые борются с хроническим воспалением


Ученые объяснили, почему люди хотят отомстить обидчику