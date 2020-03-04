Излишки висцерального жира могут повреждать мозг

«Мы определили специфический сигнал, который генерируется в висцеральном жире, высвобождается в кровь, проникая затем через гематоэнцефалический барьер в мозг, где он активирует микроглию и ухудшает состояние мозга», - рассказывает доктор Алексис М. Странахэн, нейробиолог из отдела неврологии и регенеративной медицины Медицинского колледжа Джорджии при Университете Августы.

Чрезмерное скопление жира в области талии, так называемый висцеральный жир, может повреждать мозг посредством воздействия на иммунные клетки, которые в итоге обращаются против организма, провоцируя воспаление.Ученые Медицинского колледжа Джорджии впервые продемонстрировали, что висцеральный жир предлагает более простой доступ провоспалительному белку интерлейкину-1 бета.Мозг чаще всего игнорирует интерлейкин-1 бета, но Странахэн с коллегами обнаружил, что висцеральный жир генерирует высокий уровень сигнала на постоянной основе, что активирует защитную микроглию, иммунные клетки мозга.В результате возникает воспаление, что еще больше усиливает иммунный ответ, создавая замкнутый круг. Белок NLRP3 является основным компонентом воспалительного комплекса в жире, и именно он способствует выработке и высвобождению интерлейкина-1 бета.