5 печальных последствий ЗППП
Крайне важно защищать свое здоровье во время секса. Некоторые заболевания, передающиеся половым путем, могут вызвать необратимые последствия.
Хламидии. Хламидиоз одинаково часто поражает мужчин и женщин. Он очень легко лечится антибиотиками, но если его не лечить, то данная разновидность ЗППП вызывает бесплодие у представителей обоего пола. Также хламидии увеличивают опасность заразиться ВИЧ, а у мужчин - еще и уретрита.
Герпес. Неизлечимая болезнь. Врачи могут рекомендовать антивирусные лекарства для сокращения периодов обострений. При отсутствии лечения может принять тяжелую форму и увеличить риск других инфекций.
Гонорея. Воздействует на репродуктивную систему и слизистые оболочки рта, горла, глаз и анального отверстия. Для лечения гонореи врачи обычно выписывают антибиотики, но многие штаммы сегодня обретают резистентность к этим лекарствам. Нелеченная гонорея нередко приводит к рубцеванию фаллопиевых труб, эктопической беременности или выкидышам, а также женскому бесплодию.
Сифилис. Может начинаться с безболезненных узелков на гениталиях. На завершающих стадиях вызывает тяжелую кожную сыпь, а также повреждения внутри тела. Они рождают внутренние кровотечения, увеличение размера печени и селезенки, деформации, деменции, аневризмы, утрату моторных функций, судорожные припадки. До начала эры антибиотиков всегда приводил к мучительной смерти.
Гепатит В. Если его вовремя не вылечить, он может вызвать хроническую болезнь печени и ее отказ. Также является причиной рака печени и преждевременной смерти. Вакцинация предотвращает все эти осложнения. Обычно для проведения вакцинации делают три укола в течение нескольких месяцев, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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