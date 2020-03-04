Чем опасен ОРЗ у младенца
Простудные инфекции взрослые люди переносят, как правило, довольно легко. Но ни в коем случае не надо игнорировать их симптомы у детей до года жизни.
Статистика показывает, что каждый год среднестатистический россиянин переносит два ОРЗ. Иногда в такой легкой форме, что сам этого не замечает. В любом случае, простужался каждый из нас, и для подавляющего большинства людей ОРЗ - относительно безобидная болезнь. Но не для самых маленьких, ведь в их случае острое респираторные заболевания (к ним относят грипп, парагрипп, аденовирусные и коронавирусные инфекции) могут вызвать тяжелые последствия. Грудничку очень опасно простужаться, а еще опасней не лечить малыша.
У грудного ребенка ОРЗ, как правило, развиваются по двум сценариям. Первый - внешне самый пугающий. Сразу подскакивает температура до 39-40 градусов, возникают сильные кашель и насморк. Родители немедленно вызывают врача или сами отправляются в больницу, где получают необходимую помощь. Второй вариант сопровождается незначительным повышением температуры, плохим сном, легко заторможенностью и апатией, отказом от приема пищи. Папам и мама кажется, что малыш всего-лишь "куксится", но это ерунда, и скоро пройдет. Однако первый и второй варианты одинаково опасны!
В первый год жизни малыш не обладает противовирусным иммунитетом, который формируется антителами иммунной системы. У грудничков есть антитела из организма матери, но это слабый и очень недолговечный защитник. Собственные антитела у ребенка возникнут только после того, как малыш сам переболеет (чем больше болезней, тем больше антител), а пока их нет - ребенок очень уязвим. Чтобы не допустить самого страшного, обязательно советуйтесь с врачами, лечите ОРЗ, соблюдайте все рекомендованные медиками режимы терапии и ухода! (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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