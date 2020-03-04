Контрацептивы делают женщин глупее
Может ли гормональная таблетка повлиять на интеллект женщины? В ходе экспериментов дамы на контрацептивах быстрее сдавались при решении математических задач.
Гормональные контрацептивы могут негативно повлиять на успех женщины в карьере и обучении, как показало исследование ученых Техасского христианского университета. В ходе эксперимента его участницы на таблетках быстрее сдавались при тестах на расчеты и решение простых и сложных проблем, чем женщины, не принимавшие гормональных контрацептивов. Предыдущие исследования показали связь между гормональной контрацепцией и изменением функционала мозга в областях, связанных с мотивацией, эмоциями и внимательностью. Но эксперты подчеркивали, что именно за счет контрацепции представительницы прекрасного пола исторически добивались высот в разных областях.
При беременностях и родах, а также необходимости воспитывать детей женщины просто лишались бы огромного объема свободного времени и интеллектуальных ресурсов, необходимых для выполнения других задач. Теперь же выясняется, что контрацептивы лишают женщин настойчивости - качества, крайне необходимого для успеха во многих областях жизни. Чем дольше принимали таблетки участницы эксперимента, тем быстрее они капитулировали при решении тех или иных задач. Наблюдалась и обратная картина.
Еще одно исследование показало, что таблетки на основе гормонов для профилактики незапланированной беременности связаны с важнейшими структурными и функциональными различиями в областях мозга, важных для исполнительских функций и когнитивного контроля поведения. Об этом сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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