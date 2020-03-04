Курение в молодости провоцирует нарушения работы мозга в старости

Помимо курения, на проблемы с мышлением и памятью влияет лишний вес, уверены американские ученые.Пожилые люди часто страдают от сердечно-сосудистых болезней, повышенного артериального давления и высокого уровня глюкозы в крови. Все это приводит к таким печальным последствиям, как проблемы с памятью и трудности с мышлением. Причем истоки этих недугов, как правило, начинаются в молодости.Ученые провели эксперимент, в котором участвовали около 200 человек. Каждому из них на момент эксперимента было не более 24 лет.На протяжении 30 лет за состоянием их здоровья пристально наблюдали. Состояние сердечно-сосудистой системы оценивали с учетом следующих основных факторов: пристрастия к табаку и массы тела.