Помогают ли маски от вируса? Ответ ученых

Сегодня многие носят маски в общественных местах, опасаясь заразиться. Ученые утверждают, что это напрасные меры. Медицинская маска способна предохранить лишь от крупных капель, которые выделяет в воздух зараженный человек во время дыхания. Крупные капли оседают, в то время как мелкие остаются в воздухе. Висеть там они могут часами, как раз на уровне лица человека. Исходя из этого, понятно, что вирусные инфекции нам способны передаваться даже через маску, и ее ношение в целях профилактики, в сущности, бесполезно.Ученые заключают, что при массовых эпидемиях смысла носить маску для защиты от вирусов нет.