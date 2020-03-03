Forbes: ношение медицинской маски может увеличить восприимчивость к коронавирусу

«Нет никаких доказательств, что ношение масок защищает здоровых людей. К тому же подавляющее большинство не знает, как правильно носить маски, часто касается лица. В результате восприимчивость к инфекции увеличивается», - приводится в Forbes мнение ученого.

«Если у вас грипп или новый коронавирус, и нужно выйти из дома, то маска необходима. Если вы ухаживаете за пациентом с CоVID-2019, маску следует использовать при нахождении в непосредственной близости от болеющего человека, и сам он также должен быть в маске. При ношении медицинских респираторов необходимо учитывать, что небольшая утечка внутрь возможна всегда, полностью исключить риск заражения нельзя» - цитирует эксперта Forbes.

«Медицинская маска может создать ложное чувство безопасности. Если вы не моете руки перед тем, как снять ее, и после того, как сняли, тем самым вы увеличиваете риск заражения», - добавил ученый.

«Если ваш иммунитет ослаблен или вы входите в группу риска, необходимо поговорить с лечащим врачом о необходимости носить защитную маску в общественных местах. Но в любом случае социальное дистанцирование и частое мытье рук являются наиболее важными и эффективными средствами защиты. Коронавирус относится к вирусам, внешний слой которых имеет липидную мембрану, слой жира. Мытье рук с мылом и водой растворяет его, убивая возбудителя инфекции», - констатировали в CDC.