Forbes: ношение медицинской маски может увеличить восприимчивость к коронавирусу
Ношение медицинской маски может увеличить вероятность заражения коронавирусом; восприимчивость к нему возрастает в связи с тем, что человек касается лица, носа, губ. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на заявления ученых, эпидемиологов и вирусологов.
Как сообщает MedikForum.ru, стремительное распространение нового коронавируса CoVID-2019 сделало медицинские маски самым востребованным аптечным товаром – спрос на них сегодня по-настоящему ажиотажный. Однако многие научные специалисты призывают не использовать медицинские маски, констатируя, что их ношение должно распространяться только на больных людей и врачей.
Так профессор медицины и эпидемиологии из Медицинского колледжа Университета Айовы Илая Перенцевич заявил, что ношение медицинской маски здоровым человеком лишь может увеличить восприимчивость к коронавирусу.
«Нет никаких доказательств, что ношение масок защищает здоровых людей. К тому же подавляющее большинство не знает, как правильно носить маски, часто касается лица. В результате восприимчивость к инфекции увеличивается», - приводится в Forbes мнение ученого.
С ним согласен научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Эрик Тонер. По его словам, «ношение масок людьми, не являющимися медиками, никогда не показывало себя очень эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний». Он подчеркнул, что медицинскую маску должны носить только зараженные.
«Если у вас грипп или новый коронавирус, и нужно выйти из дома, то маска необходима. Если вы ухаживаете за пациентом с CоVID-2019, маску следует использовать при нахождении в непосредственной близости от болеющего человека, и сам он также должен быть в маске. При ношении медицинских респираторов необходимо учитывать, что небольшая утечка внутрь возможна всегда, полностью исключить риск заражения нельзя» - цитирует эксперта Forbes.
Специалист подчеркнул: при неправильном обращении респираторы могут захватывать те патогенные частицы, которых люди пытаются избежать, - соответственно, восприимчивость к инфицированию повышается.
«Медицинская маска может создать ложное чувство безопасности. Если вы не моете руки перед тем, как снять ее, и после того, как сняли, тем самым вы увеличиваете риск заражения», - добавил ученый.
Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также советует не использовать маски для лица. Его эксперты рекомендуют регулярно мыть руки с мылом, обрабатывать их дезинфицирующим средством на спиртовой основе, не трогать глаза, рот, нос.
«Если ваш иммунитет ослаблен или вы входите в группу риска, необходимо поговорить с лечащим врачом о необходимости носить защитную маску в общественных местах. Но в любом случае социальное дистанцирование и частое мытье рук являются наиболее важными и эффективными средствами защиты. Коронавирус относится к вирусам, внешний слой которых имеет липидную мембрану, слой жира. Мытье рук с мылом и водой растворяет его, убивая возбудителя инфекции», - констатировали в CDC.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что наибольшей восприимчивостью к новому коронавирусу обладают пожилые люди и те, кто страдает хроническими болезнями, включая диабет, гипертонию.
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