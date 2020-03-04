Роспотребнадзор: аномально теплая зима стала причиной ранней активности клещей

Март едва начался, а в ряде регионов России уже есть пострадавшие от укусов клещей.По словам специалистов Роспотребнадзора, если подобные аномально теплые зимы станут нормой, то сезон клещей и передаваемых ими инфекций продлится дольше обычного.Инфекций, переносчиками которых являются клещи, множество. Самым опасным из них является энцефалит – вирус, поражающий центральную нервную систему. Кроме того, эти членистоногие способны передавать заболевания, поражающие кожу, печень, костный мозг и даже сердце.Первыми с наступлением весны обычно просыпаются клещи рода дермацентор, представляющие опасность в первую очередь для животных.