Роспотребнадзор: аномально теплая зима стала причиной ранней активности клещей

клещ

В центре эпидемиологии Роспотребнадзора «обрадовали» следующей новостью: клещи в этом году проснутся раньше обычного, и вместо шести месяцев будут досаждать нам все восемь.

Март едва начался, а в ряде регионов России уже есть пострадавшие от укусов клещей. 

По словам специалистов Роспотребнадзора, если подобные аномально теплые зимы станут нормой, то сезон клещей и передаваемых ими инфекций продлится дольше обычного.

Инфекций, переносчиками которых являются клещи, множество. Самым опасным из них является энцефалит – вирус, поражающий центральную нервную систему. Кроме того, эти членистоногие способны передавать заболевания, поражающие кожу, печень, костный мозг и даже сердце.

Первыми с наступлением весны обычно просыпаются клещи рода дермацентор, представляющие опасность в первую очередь для животных.
Теги : клещи, клещевой энцефалит, весна
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