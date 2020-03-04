Создано приложение, способное предупредить о преждевременных родах
Приложение для смартфона под названием QUiPP v2 изобрели специалисты лондонского королевского колледжа. Функция приложения – высчитать риск преждевременных родов для каждой отдельно взятой женщины, которая его скачает на свой гаджет.
Об изобретении сообщает издание Eurek Alert. Как стало известно, QUiPP v2 анализирует данные женщины, (включая данные клинических тестов), просчитывая индивидуальные факторы риска, такие как выкидыши, преждевременные роды.
Сообщается, что приложение уже находится на стадии тестирования. Его алгоритмы постоянно обновляются, чтобы в дальнейшем работа QUiPP v2 была максимально точной и полезной каждой женщине.
Как говорят медики, преждевременные роды могут вызвать гипоксию мозга у новорожденного. В результате у ребенка может быть нарушена координация движений и возникнут проблемы с мышечной памятью.
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