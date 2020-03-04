В Краснодаре судят женщину, которая делала пластические операции, не имея соответствующего медицинского образования
Алену Верди выпустили из СИЗО под домашний арест, потому, что особо тяжкого вреда своим пациентам она нанести не успела.
37-летняя Алена Верди, называвшая себя пластическим хирургом, обвиняется в двух эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителям (ч.1 ст.238 УК РФ) и 5 эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).
Сегодня, 4 марта, к уже имевшимся эпизодам добавился еще один. В марте 2015 года врач-хирург предложила местной жительнице провести пластическую операцию – круговую блефоропластику с одномоментной лабиопластикой. Взамен пациентка должна была оказать ей услугу по наращиванию волос.
После получения согласия, операция была проведена в арендованном обвиняемой помещении, расположенном в цокольном этаже жилого дома.
- Между тем, в связи с отсутствием у фигурантки соответствующего медицинского образования, ее действия привели к возникновению у пациентки асимметрии глазных щелей, рубцовых изменений в области век, ретракции и выворота нижних век, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью пациентки, отмечается в пресс-релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Алена Верди 10 месяцев провела в СИЗО, но ей изменили меру пресечения, отправив под домашний арест, поскольку судмедэкспертиза не выявила у женщин, попавших в руки лже-пластического хирурга последствий причинения тяжкого вреда здоровью. Расследование уголовных дел продолжается.
При этом уголовное преследование Верди не прекращено. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль ход расследования уголовного дела о пластическом хирурге Алене Верди, которая навредила здоровью пациентки.
- В центральном аппарате СК России обеспечен контроль за ходом расследования уголовных дел, ставших предметом внимания средств массовой информации, - сообщает пресс-служба СК РФ.
Сама же Верди себя виновной не считает и наняла адвокатов для защиты.
Кстати, легенда Голливуда Мэрилин Монро тоже делала пластические операции. Такая информация содержится в мемуарах известного голливудского пластического хирурга, которые недавно вышли в свет.
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