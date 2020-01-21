В Новосибирской области осудили врача
Акушера-гинеколога Краснозерской центральной районной больницы наказали за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Приговор Екатерине Кресько вынес мировой судья 4-го судебного участка Карасукского судебного района Новосибирской области.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 22 июня 2017 года Екатерина Кресько делала плановую операцию одной из своих пациенток. Во время операции врач допустила ошибки, из-за которых у женщины развилась острая почечная недостаточность.
Экспертная комиссия расценила это как нанесения тяжкого вреда здоровью, но в суде Екатерина Кресько отказалась это признавать.В итоге судья приговорил ее к двум годам оганичения свободы, но из-за истечения срока давности женщина была освобождена от наказания.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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